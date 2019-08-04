Шахтер - Карпаты: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и львовских "Карпат" на матч 2-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 4 августа.

ШАХТЕР - КАРПАТЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Карпаты: Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Якимец, Вербный, Клец, Войковиц, Франко, Карпенко, Гуцуляк.

Главный арбитр матча - Николай Балакин. Помогать ему будут судьи на линиях Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Резервный судья - Анатолий Абдула.

В прошлом сезоне "Шахтер" дважды разгромил "Карпаты" - 6:1 и 5:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре "Шахтер" обыграл "Александрию", "Карпаты" проиграли "Динамо".