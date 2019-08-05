Бельгийский клуб подписал топ-футболиста перед битвой с "Динамо" в Лиге чемпионов

Бельгийский "Брюгге" перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо" объявил о подписании голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле.

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Трансфер 31-летнего вратаря обошелся бельгийскому клубу в 7 миллионов евро. При этом данная сумма может вырасти еще на 2 миллиона евро за счет прописанных бонусов. С "Брюгге" футболист подписал контракт сроком на пять лет.

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Миньоле также выступал за "Сент-Трюйден" и "Сандерленд". В минувшем сезоне за "Ливерпуль" он сыграл 2 матча и пропустил 4 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Суперкубке Англии.