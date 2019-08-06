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Известный украинский спортивный журналист воспользовался услугой Путина: фото

вторник, 06 августа 2019, 15:34
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Известный спортивный журналист Руслан Мармазов, который с 2005 по 2015 год работал пресс-аташе футбольного клуба "Шахтер" (Донецк), принял российское гражданство.

Как сообщил сам Мармазов на своей странице в Facebook, он "вернулся в родную гавань".

"Москва. Кремль. Только что в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей великой родиной, вне границ и гражданства которой я некоторое время находился по чистому недоразумению. Вернулся в родную гавань", - написал он.

Известно, что с начала войны на Донбассе в 2014 году Мармазов стал активным сторонником так называемой "ДНР".

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам оккупированных территорий Донбасса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что значительная часть жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована.

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