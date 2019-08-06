Украинский футболист стал героем матча в Португалии: опубликовано видео

Украинский защитник Валерий Бондаренко стал настоящим героем в дебютном матче за свою новую команду "Виторию Гимарайнш" из Португалии.

В матче Кубка Португалии с "Фейренсе" футболист забил гол, который принес его клубу победу.

Бондаренко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", отметился точным ударом на 10-й минуте встречи. Он замкнул подачу с углового.

Отметим, что также Бондаренко попал в заявку своего клуба на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с латвийским "Вентспилсом", который состоится 8 августа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский отметился невероятно классным забитым мячом в матче чемпионата Беларуси с жодинским "Торпедо".