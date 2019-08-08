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Мариуполь - АЗ Алкмар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

четверг, 08 августа 2019, 09:00
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В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся "Мариуполь" и нидерландский "АЗ Алкмар". Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "АЗ Алкмар". На победу нидерландского клуба предлагается коэффициент 1,74. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 4,60.

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом двухматчевого противостояния также считается "АЗ Алкмар". На выход команды из Нидерландов в следующий раунд турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,13. Проход "Мариуполя" оценивается коэффициентом 5,25.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по следующему раунду Лиги Европы.

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