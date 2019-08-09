Немецкий топ-клуб забил более 20 голов в одном матче: видеообзор

Мюнхенская "Бавария" в товарищеском матче разгромила любительский клуб "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0.

Самым результативным игроком встречи стал полузащитник Корентен Толиссо, который забил четыре мяча. По хет-трику сделали Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Леон Горетцка и Квази Окиере Вридт.

Стоит отметить, что в этом матче за "Баварию" дебютировал французский защитник Люка Эрнанес, которого мюнхенцы купили за рекордные для клуба 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне "Бавария" в 28-й раз в своей истории стала чемпионом Германии и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

"Роттах-Эгерн" – "Бавария" – 0:23 (0:11)

Голы: Толиссо (4), Левандовски (3), Вридт (3), Мюллер (3), Горетцка (3), Саншеш (2), Даяку, Гнабри, Сингх, Нолленбергер, автогол

"Бавария" (1-й тайм): Нойер (Фрюхтль, 30), Цайзер, Зюле, Май, Дэйвис, Толиссо, Тиаго, Саншеш, Даяку, Левандовски, Гнабри.

"Бавария" (2-й тайм): Фрюхтль (Ульрайх, 65), Нолленбергер, Павар, Эрнандес, Вилл, Сингх, Киммих, Горетцка, Мюллер, Вридт, Арп.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" проиграла дортмундской "Боруссии" в матче за Суперкубок Германии.