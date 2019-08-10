Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 17:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Шахтер". На победу донецкого клуба предлагается коэффициент 2,35. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,55. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 2,92.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН



Перед очным матчем "Шахтер" и "Динамо" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в своем активе по 6 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.