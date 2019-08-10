Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Шахтер" состоится на телеканале "2+2".

Перед очным матчем киевляне и "горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, имея по 6 очков. В стартовых двух турах "Динамо" обыграло "Карпаты" (2:0) и "Львов" (3:0). "Шахтер" оказался сильнее "Александрии" (3:1) и тех же "Карпат" (3:0).

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, команды встречались в матче за Суперкубок Украины. Тогда "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Буяльского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.