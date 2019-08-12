Матч "Мариуполя" в Лиге Европы перенесен в другой город: названо место проведения

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между голландским "АЗ Алкмаром" и "Мариуполем" перенесен в Гаагу из-за обрушения крыши на стадионе в Алкмаре.

Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Встреча состоится на стадионе "Карл Джинс" 15 августа начнется в 21:30. В первом матче голландский и украинский клубы не выявили победителя.

Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Его ассистентами на линиях будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.

Победитель противостояния АЗ - "Мариуполь" в плей-офф раунде встретится с победителем пары "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Антверпен" (Бельгия). В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

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