Вылет "Динамо" и другие сенсации: все результаты Лиги чемпионов 13 августа

Во вторник, 13 августа, были сыграны ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Свой матч на этой стадии сыграло и киевское "Динамо". Подопечные Александра Хацкевича в Киеве на "Олимпийском" сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" (3:3) и покинули турнир.

Команда бывшего наставника киевлян Сергея Реброва "Ференцварош" дома разгромно проиграла хорватскому "Динамо" - 0:4.

Вот все результаты дня.

"Карабах" Азербайджан - АПОЭЛ Кипр - 0:2, результат первого матча - 2:1

Голы: де Винченти, 34 (с пенальти); Матич, 68.

Удаление: Ричард, 90+4 ("Карабах").

"Русенборг" Норвегия - "Марибор" Словения - 3:1, результат первого матча - 3:1

Голы: Содерлунд, 53; Коондрасен, 61; Кондрасен, 81 - Ванцас, 45+2.

"Динамо" Киев, Украина - "Брюгге" Бельгия - 3:3, результат первого матча - 0:1

Голы: Буяльский, 6; Шепелев, 50; Мехеле, 90+3 (автогол) - Дели, 38; Вормер, 88; Опенда, 90+5.

Удаления: Бурда, 82 ("Динамо"); Тау, 84 ("Брюгге").

"Копенгаген" Дания - "Црвена Звезда" Сербия - 1:1, по пен. - 6:7, результат первого матча - 1:1

Голы: Н'Дойе, 45 - Боакье, 17.

Удаления: Милунович, 54 ("Црвена Звезда"); Мас, 112 ("Копенгаген").

"Ференцварош" Венгрия - "Динамо" Загреб, Хорватия - 0:4, результат первого матча - 1:1

Голы: Адеми, 16; Петкович, 47; Ольмо, 55; Гояе, 79.

Удаление: Цивич, 69 ("Ференцварош").

"Аякс" Нидерланды - ПАОК Греция - 3:2, результат первого матча - 2:2

Голы: Тадич, 43; Тальяфико, 79; Тадич, 85 (с пенальти) - Бисесвар, 23; Бисесвар, 90+4.

Нереализованный пенальти: Тадич, 32 ("Аякс").

ЛАСК Австрия - "Базель" Швейцария - 2:1, результат первого матча - 2:1

Голы: Ранфтль, 59; Гойгинье, 89 - Адеми, 80.

"Олимпиакос" Греция - "Башакшехир" Турция - 2:0, результат первого матча - 1:0

Голы: Семеду, 55; Вальбуэна, 78 (с пенальти).

"Селтик" Шотландия - ЧФР Румыния - 3:4, результат первого матча - 1:1

Голы: Форрест, 51; Эдуард, 61; Кристи, 76 - Диц, 27; Омрани, 74 (с пенальти); Омрани, 80; Тучудян, 90+7.

"Порту" - "Краснодар" - 2:3, результат первого матча - 1:0

Гол: Зе Луиш, 57; Диас, 76 - де Вильена, 6; Сулейманов, 13; Сулейманов, 34.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный нидерландский футболист объявил о завершении карьеры.