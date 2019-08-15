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Определился соперник "Зари" в плей-офф раунде Лиги Европы

четверг, 15 августа 2019, 23:58
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Испанский "Эспаньол" в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы разгромил швейцарский "Люцерн" и стал соперником "Зари" в плей-офф раунде.

Каталонцы открыли счет уже в самом начале встречи, отличился китайский полузащитник У Лэй. В середине тайма преимущество хозяев увеличил форвард Виктор Кампусано, а через некоторое время он же довел счет до крупного. В первом матче "Эспаньол" также победил соперника со счетом 3:0.

Первый матч "Эспаньол" - "Заря" пройдет в Испании 22 августа. Ответная встреча состоится в Украине 29 августа.

"Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария) - 3:0 (3:0) - первый матч - 3:0

Голы: У Лэй (3), Кампусано (27, 38)

"Эспаньол": Диего Лопес, Пипа, Дидак Вила, Льюис Лопес, Эспиноса, Итурраспе, Гранеро, Дардер (Лосано, 52), Варгас (Меламед, 56), У Лэй, Кампусано (Пуадо, 56).

"Люцерн": Мюллер, Швеглер, Лукао, Какабадзе, Воца, Арнольд, Нденге, Чиркович, Марджотта, Ндиайе (Зидлер, 65), Элеке (Шюрпф, 62).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина потеряла первую команду в еврокубках.

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