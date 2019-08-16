RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ситуация непростая: Михайличенко впервые дал интервью после возвращения в "Динамо"

пятница, 16 августа 2019, 21:14
переглянути новину українською

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко пообщался с журналистами после возвращения в киевский клуб. По словам специалиста, футболистам нужно забыть неудачи вчерашнего дня и смотреть вперед.

"Ситуация непростая, все-таки, уже сыграно несколько матчей и, к сожалению для "Динамо", некоторые из них были неудачными. А победа в Суперкубке, конечно же, очень важна. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что нужно поскорее забывать то, что было вчера, и готовиться к тому, что впереди. Нужно играть много матчей чемпионата, Лиги Европы и Кубка Украины. Необходимо убрать все, что мешает, и делать свое дело", - отметил он.

Наставник добавил, что в ближайшее время он планирует хорошо познакомиться с игроками и объяснить им стратегию и тактику, которую он хотел бы видеть.

"Словом, провести нормальную работу и подготовиться к следующей игре. А о глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже на протяжении многих лет. У каждого специалиста свои подходы к работе, свое видение той или иной модели игры. Конечно же, тренировки будут отличаться, но они не будут хуже или лучше, просто другие, и ничего страшного в этом нет. Само собой, и команде нужно привыкнуть, адаптироваться к этим тренировкам и понимать, что и с какой целью делается, а это уже зависит от нас", - добавил Михайличенко.

Специалист подчеркнул, что у него есть доверие абсолютно ко всем игрокам основной обоймы.

"Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи", - резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист высказался о будущем Михайличенко в Динамо.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

Заря - ЦСКА - 1:0 Хроника матча, видео гола

У Михайличенко есть время до зимы: как вывести "Динамо" из глубокого кризиса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: