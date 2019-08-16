Ситуация непростая: Михайличенко впервые дал интервью после возвращения в "Динамо"

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко пообщался с журналистами после возвращения в киевский клуб. По словам специалиста, футболистам нужно забыть неудачи вчерашнего дня и смотреть вперед.

"Ситуация непростая, все-таки, уже сыграно несколько матчей и, к сожалению для "Динамо", некоторые из них были неудачными. А победа в Суперкубке, конечно же, очень важна. На данный момент ситуация сложилась таким образом, что нужно поскорее забывать то, что было вчера, и готовиться к тому, что впереди. Нужно играть много матчей чемпионата, Лиги Европы и Кубка Украины. Необходимо убрать все, что мешает, и делать свое дело", - отметил он.

Наставник добавил, что в ближайшее время он планирует хорошо познакомиться с игроками и объяснить им стратегию и тактику, которую он хотел бы видеть.

"Словом, провести нормальную работу и подготовиться к следующей игре. А о глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже на протяжении многих лет. У каждого специалиста свои подходы к работе, свое видение той или иной модели игры. Конечно же, тренировки будут отличаться, но они не будут хуже или лучше, просто другие, и ничего страшного в этом нет. Само собой, и команде нужно привыкнуть, адаптироваться к этим тренировкам и понимать, что и с какой целью делается, а это уже зависит от нас", - добавил Михайличенко.

Специалист подчеркнул, что у него есть доверие абсолютно ко всем игрокам основной обоймы.

"Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи", - резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный журналист высказался о будущем Михайличенко в Динамо.