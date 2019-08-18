Гол украинца помог команде Реброва одержать победу: видео

Венгерский футбольный клуб "Ференцварош", которым руководит известный украинский наставник Сергей Ребров, добыл сложную победу в матче первого тура национального первенства.

В дебютной игре чемпионата команда украинского специалиста минимально победила "Капошвар".

Единственный гол в матче забил нападающий донецкого "Шахтера" Александр Зубков, который играет за "Ференцварош" на правах аренды.

Этот гол стал дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии, хотя он уже отличился забитым мячом в квалификации Лиги чемпионов.

Также в матче приняли участие в матче и другие украинцы - Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Реброва стали чемпионами страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ференцварош" сотворил настоящую сенсацию в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.