"Карпаты" одержали первую победу в сезоне: видеообзор

В матче 4-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" обыграли донецкий "Олимпик". Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
На 24-й минуте Мартинс ворвался в штрафную хозяев и его сбил Фабиньо. Арбитр показал нарушителю красную карточку и назначил пенальти. Гуцуляк ударом с "точки" не смог переиграть Пенькова, но сам же оказался первым на добивании. В концовке первого тайма преимущество гостей увеличил Ди Франко.
Во 2-м тайме Политыло с пенальти сократил разрыв в счете, но Гуцуляк через несколько минут вновь довел преимущество "Карпат" до двух мячей.
Эта победа стала для "Карпат" первой в нынешнем сезоне и клуб поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Олимпик" проиграл четыре матча из четырех и закономерно занимает последнее, 12-е место.
"Олимпик" – "Карпаты" - 1:3 (0:2)
Голы: Политыло (62, с пенальти) - Гуцуляк (26, 65), Ди Франко (42)
"Олимпик": Пеньков, Снурницын (Пасич, 31), Гришко, Зотько, Цымбалюк, Завийский, Салу, Фабиньо, Тейшейра, Захеди (Политыло, 59), Диэйе.
"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак (Якимец, 70), Кучер, Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Ди Франко, Войкович, Вакуленко, Понде.
Предупреждения: Диэйе (4), Фабиньо (10), Пасич (32), Вакуленко (35), Дубинчак (61).
Удаление: Фабиньо (25).
ВИДЕООБЗОР МАТЧА
1-й тайм
2-й тайм
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре чемпионата Украины "Карпаты" не смогли обыграть "Мариуполь".