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"Карпаты" одержали первую победу в сезоне: видеообзор

воскресенье, 18 августа 2019, 18:53
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В матче 4-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" обыграли донецкий "Олимпик". Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

На 24-й минуте Мартинс ворвался в штрафную хозяев и его сбил Фабиньо. Арбитр показал нарушителю красную карточку и назначил пенальти. Гуцуляк ударом с "точки" не смог переиграть Пенькова, но сам же оказался первым на добивании. В концовке первого тайма преимущество гостей увеличил Ди Франко.

Во 2-м тайме Политыло с пенальти сократил разрыв в счете, но Гуцуляк через несколько минут вновь довел преимущество "Карпат" до двух мячей.

Эта победа стала для "Карпат" первой в нынешнем сезоне и клуб поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Олимпик" проиграл четыре матча из четырех и закономерно занимает последнее, 12-е место.

"Олимпик" – "Карпаты" - 1:3 (0:2)

Голы: Политыло (62, с пенальти) - Гуцуляк (26, 65), Ди Франко (42)

"Олимпик": Пеньков, Снурницын (Пасич, 31), Гришко, Зотько, Цымбалюк, Завийский, Салу, Фабиньо, Тейшейра, Захеди (Политыло, 59), Диэйе.

"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак (Якимец, 70), Кучер, Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Ди Франко, Войкович, Вакуленко, Понде.

Предупреждения: Диэйе (4), Фабиньо (10), Пасич (32), Вакуленко (35), Дубинчак (61).

Удаление: Фабиньо (25).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре чемпионата Украины "Карпаты" не смогли обыграть "Мариуполь".

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