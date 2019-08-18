Львов - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Львова" и донецкого "Шахтера" на матч 4-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 18 августа.

ЛЬВОВ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Львов: Сарнавский, Братков, Приймак, Борзенко, Квасный, Мартан, Рафаэл Сабино, Педро Витор, Алваро, Рожерио Шина, Ренан Абнер.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Патрик, Степаненко, Соломон, Дентиньо, Марлос, Мораес.

Обслужит матч арбитр Виктор Копиевский. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Андрей Скрипка. Резервный арбитр - Дмитрий Кутаков.

После трех туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав девять очков. "Львов" находится на 10-й позиции, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Динамо".