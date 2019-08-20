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Лига чемпионов: все результаты 20 августа

вторник, 20 августа 2019, 23:58
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20 августа состоялись три первых матча плей-офф раунда Лиги чемпионов-2019/20. Стоит отметить успех обидчика "Динамо" бельгийского "Брюгге", который в гостях обыграл австрийский ЛАСК.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

Плей-офф раунд. Первые матчи.

АПОЭЛ Кипр – "Аякс" Нидерланды - 0:0

"Аякс": Онана, Тальяфико, Мартинес, Велтман, Блинд, Марин (Дест, 62), Зиеш, Нерес (Хунтелар, 72), ван де Бек, Тадич, Мазрауи.

ЧФР Румыния – "Славия" Чехия - 0:1 (0:1)

Гол: Масопуст (28)

ЛАСК Австрия – "Брюгге" Бельгия - 0:1 (0:1)

Гол: Ванакен (10, с пенальти)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов.

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