Украинский футбольный телеканал жестко оконфузился с названием команды: фото

В сети высмеяли редакцию украинского футбольного телеканала "Футбол", которая допустила невероятную ошибку при переводе названия команды с русского на украинский языки.

Как отмечает в Facebook Юрий Дроздовский, в телепрограмме телеканала вместо австрийского клуба под названием "ЛАСК" было написано слово "ПЕСТОЩІВ".

"Я долго думал , что за команда "Пестощiв" играет в Лиге Чемпионов по мнению телеканала Футбол. А вы поняли ? Это австрийская команда "ЛАСК"! Ее русское название вбили в Гугл транслейт и перевели на украинский... Вот это уровень!" - отмечает телезритель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что донецкий клуб анонсировал приезд известного тренера из Европы.