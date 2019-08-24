Ливерпуль - Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

24 августа на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало встречи в 19:30.

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является мерсисайдский клуб. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья оценивается коэффициентом 4,75. На успех "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 6,25.

"Ливерпуль" и "Арсенал" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе по шесть очков. Это единственные команды, которые одержали победы в двух стартовых турах.

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