Еще немножко потерпеть: президент "Динамо" ярко подвел итог игры с последней командой чемпионата

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал невыразительную игру своей команды в матче 5-го тура чемпионата Украины с донецким "Олимпиком" (1:1).

Слова Суркиса приводит FootballHub.

"Надо выше голову держать, готовиться к следующим матчам. Оступиться может любая команда. Не вижу ничего страшного. Все победы впереди, я в этом не сомневаюсь. Надо набраться терпения. Мы уже столько терпели, надо еще немножко потерпеть", - сказал Суркис.

Также президент "Динамо" отметил, что уже заметил положительные изменения в игре команды после смены главного тренера. По его словам, это отчетливо было видно во втором тайме игры с "Олимпиком".

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Динамо" вывесили провокационный баннер на матче чемпионата Украины.