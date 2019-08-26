Терминаторы все ближе: в футболе могут внедрить роботов

Международная федерация футбола (ФИФА) может внедрить роботов вместо боковых арбитров.

Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, целый департамент ФИФА в данный момент рассматривает вариант с внедрением роботов. Данные изменения могут помочь арбитрам более точно определять нахождение футболистов в офсайде. Публичное обсуждение внедрения данного нововведения может начаться в ближайшее время.

Президент организации Джанни Инфантино является сторонником использования в футболе современных технологий. Именно с его подачи была внедрена система видеоассистента арбитра (VAR), которая теперь используется практически повсеместно.

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