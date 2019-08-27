Наплевал на законы футбола: сербский футболист спровоцировал массовую драку - видео

В Сербии произошла массовая драка в матче Первой лиги национального чемпионата между клубами "Металац" и "Бачка".

В концовке первого тайма футболист "Бачки" получил травму, но соперники не стали выбивать мяч за пределы поля, а отправили его на половину поля соперника. Игрок "Металаца" Никола Гробович проигнорировал принципы справедливой игры, подхватил мяч и забил гол. Игроки "Бачки" пришли в ярость от такого поступка и в полном составе погнались за обидчиком, который сумел убежать от них, хотя и получил по лицу от одного из соперников.

После этого за партнера вступились футболисты "Металаца" и успокаивать игроков пришлось арбитрам, тренерам и стюардам. В итоге судья удалил одного игрока "Металаца" и двух футболистов "Бачки".

Матч завершился в пользу "Металаца" со счетом 2:0.

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