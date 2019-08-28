Где смотреть онлайн Поветкин – Фьюри: расписание трансляций

31 августа состоится бой между российским боксером Александром Поветкиным по прозвищу "Русский витязь" и британцем Хьюи Фьюри, которого называют "Кулак ярости". Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин - Фьюри.

Прямую трансляцию битвы Поветкина и Фьюри можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало вечера бокса в 22.00.

Бой между россиянином и британцем пройдет в андеркарте основного поединка вечера между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

На кону поединка между Поветкиным и Фьюри будет стоять титул WBA International в супертяжелом весе.

39-летний Поветкин ранее был чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. 24-летний Фьюри, который является двоюродным братом знаменитого боксера Тайсона Фьюри, дважды претендовал на титул чемпиона мира по версиям WBO и IBF, но потерпел поражения от Джозефа Паркера и Кубрата Пулева соответственно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Александр Усик отказался от боя с Поветкиным.