Хочу увидеть Ломаченко в нокауте: промоутер Усика сделал интересное заявление

Британский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с будущим соперником украинского чемпиона Василия Ломаченко - Люком Кэмпбеллом, высказался о предстоящем бое своего клиента.

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Слова Хирна приводит Boxingnews24.

"Я не заинтересован в том, чтобы Ломаченко потряс и шокировал зрителей на арене O2. Я хочу увидеть его в нокауте. Люк Кэмпбелл будет серьезно настроен, поскольку это его шанс", - сказал Хирн.

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Напомним, также Хирн представляет интересы Александра Усика - одного из самых близких друзей Ломаченко.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко порадовал фанатов открытой тренировкой перед чемпионским боем.