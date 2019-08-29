Заря - Эспаньол: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 29 августа, в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и испанский "Эспаньол". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". В первой встрече украинский клуб уступил со счетом 1:3.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Эспаньол".

Начало встречи в 20:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является испанский клуб. На победу "Эспаньола" предлагается коэффициент 2,19. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,42. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 3,32.

Фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги Европы также является "Эспаньол". На проход испанцев принимаются ставки с коэффициентом 1,07. Проход луганчан оценивается коэффициентом 8,8.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Эспаньол" может потерять лидера перед игрой с "Зарей" в Лиге Европы.