Российский топ-клуб опозорился в Лиге Европы: видео

Московский "Спартак" прекратил борьбу в еврокубках, по сути и не начав ее. 29 августа российский клуб второй раз уступил португальской "Браге" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

После выездного поражения 0:1 "Спартак" уступил и дома - 1:2.

Таким образом, гранд российского футбола четвертый раз за последние семь лет не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы.

"Спартак" Россия – "Брага" Португалия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 42 Рикарду Орта, 0:2 – 45 Рикарду Орта, 1:2 – 89 Бакаев.

Спартак: Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, Бакаев, Гулиев, Мирзов (Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

Брага: Матеус, Бруно Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, Андре Орта, Пальинья, Рикарду Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.

Предупреждения: Пальинья (16), Рикарду Орта (33), Эшгайю (46), Жиго (68).