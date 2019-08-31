RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

14:20
Торт "Птичье молоко": простой рецепт классического десерта
14:10
Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров на чемпионский бой
14:10
Как бойцы на Донбассе чуть не убили наглых копов: яркая история от украинской разведчицы
13:46
Задержание мошенников в Киеве: человеком Зеленского представлялся член известной партии
13:26
Все окутано густым черным дымом: фото и видео пожара в новой многоэтажке в Киеве
12:50
Похож на Брежнева: украинцы жестко потроллили фото памятника Захарченко в Донецке
12:30
Леся Никитюк призналась, что хочет изменить в себе: но пластические хирурги бессильны
12:10
Сети повеселила "прощальная" шутка Супрун про Раду и смерть
11:44
Где смотреть онлайн Заря - Динамо: расписание трансляций
11:31
ГПУ закрыла дело против одиозного нардепа времен Януковича: в сети волна гнева
11:12
Звездный футболист снялся в эротичной фотосессии с женой: видео
10:59
Зверское убийство таксиста в Киеве: появились фото и данные о подозреваемых в расправе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров на чемпионский бой

суббота, 31 августа 2019, 14:10
переглянути новину українською

31 августа в Лондоне на арене "О2" состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,05. При этом победа Кэмпбелла оценивается коэффициентом 14,00. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 35,00.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Всего украинец провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

Ранее "Апостроф" показывал, как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом.

Фотовзгляд

Все галереи
Во Львове активисты поймали фаната СССР

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Поветкин - Фьюри: онлайн трансляция

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы: хроника и все подробности

Заря - Эспаньол - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: