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Заробитчаны домой поперли: что говорят болельщики о трансфере Коноплянки

вторник, 03 сентября 2019, 18:28
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Футбольные болельщики неоднозначно отнеслись к трансферу полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, который перешел в донецкий "Шахтер".

Некоторые из фанатов уверены, что хавбек сумеет перезагрузить свою карьеру и принесет пользу "Шахтеру", но так считают далеко не все.

"О, как раз на место Фернандо, на баночку"

"КОНОбаночка :) Давнє поганяло..."

"От они реформы Зеленского) Не успел придти, уже заробитчаны домой поперли)"

"Коноплянка - Исмаили на фланге. Я ХОЧУ ЭТО УВИДЕТЬ!!!!!"

"Неоднозначный трансфер, но как бы там не было хочу пожелать удачи Жене в Шахтере."

"Для чемпионата +, для Шахтера это больше трансфер имиджевый, за недорого купили опытного футболиста, который добавит виситов как в игре, так и в представительстве в сборной, что очень важно для потыкания - вот мы базовый клуб сборной"

"Болелы Шахты до новости: Конопа - дно, позорище, как так можно карьеру загубить. После новости: отличное усилиние, для нас это успех, давно его ждал!"

"Думаю выиграют обе стороны. Однозначно!"

"Если Коно будет показывать уровень, то замечательно. Если нет - в основу не будет проходить"

"Не знаю будет ли в этом переходе удачное соотношение цена/качество. Было предубеждение при переходе Мораеса, а оно воно как вышло. Желаю таких же успехов и Коноплянке"

"Если не будет в защите отрабатывать, а только смещаться к центру и бить, то сядет на лавку как миленький"

"Странный трансфер на мой взгляд, но буду рад ошибиться, в общем добро пожаловать коль уж так", - пишут пользователи сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, во сколько донецкому "Шахтеру" обошелся трансфер Коноплянки.

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