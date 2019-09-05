RU  UA  EN

четверг, 5 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 сентября

15:15
​В сеть утекли номера телефонов миллионов пользователей Facebook: детали скандала
15:13
Цемах поедет к боевикам: прокурор указал на скандальный нюанс в решении суда
15:05
​Путин вступился за своего человека в Раде, пригрозив Зеленскому: видео
14:46
Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео
14:45
Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов
14:43
​У Путина предложили создать систему учета интернет-пользователей
14:38
Называл себя мессией: в Черкассах скандал из-за изнасилования девушки водителем "Блаблакара"
14:36
В семье легендарного бразильского футболиста произошла страшная трагедия: фото
14:20
"Заборонений", но удобный для всех: личный взгляд на фильм о жизни поэта-диссидента Стуса
14:15
Появились фото и видео Гонтаревой после серьезной аварии в Лондоне
14:06
Украинский футболист сообщил о пропаже своего отца в Крыму: фото
14:05
Отдых на новом уровне: на курорте Кирилловка запустили погодное новшество
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео

четверг, 05 сентября 2019, 14:46
переглянути новину українською

В четверг, 5 сентября, в товарищеском матче встречались донецкий "Шахтер" и "Колос" из Ковалевки.

Игра проходила в Киеве на поле загородного комплекса "Святошин". Итоговый счет матча - 1:1. Оба мяча были забиты во втором тайме. При этом в составе "горняков" Тете не реализовал пенальти, а Семенихин был удален с поля с правом последующей замены. Также интересно, что первый тайм за "Шахтер" отыграл Евгений Коноплянка. Для звездного футболиста это была первая игра за донецкую команду.

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) - 1:1

Голы: Лысенко, 52; Муравский, 85.

Нереализованный пенальти: Тете, 42.

"Шахтер": Шевченко, Додо (Шушко, 59), Бутко, Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос, Крыськив (Приходько, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Тете (Холод, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук.

"Колос": Ситало, Зозуля (игрок на просмотре, 46), Максименко (Задоя, 46), Рябов (Парамонов, 46), Мигунов (Черноморец, 46), Милько (Ореховский, 46), Кизилатеш (Поздеев, 46), Костышин (Сорокин, 46), Ильин (Шамич, 31, Морозко, 46, Гыда, 76), Нехтий (Волков, 46, Хучбаров, 76), Кожушко (Лысенко, 46).

Удаление: Семенихин, 51.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, сколько Коноплянка заработает в "Шахтере".

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Свитолина - Уильямс: онлайн трансляция

Германия - Нидерланды: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Литва - Украина: онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020

Заря - Динамо - 2:2 Видео и хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: