Коноплянка дебютировал за "Шахтер": видео

В четверг, 5 сентября, в товарищеском матче встречались донецкий "Шахтер" и "Колос" из Ковалевки.

Игра проходила в Киеве на поле загородного комплекса "Святошин". Итоговый счет матча - 1:1. Оба мяча были забиты во втором тайме. При этом в составе "горняков" Тете не реализовал пенальти, а Семенихин был удален с поля с правом последующей замены. Также интересно, что первый тайм за "Шахтер" отыграл Евгений Коноплянка. Для звездного футболиста это была первая игра за донецкую команду.

"Шахтер" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка) - 1:1

Голы: Лысенко, 52; Муравский, 85.

Нереализованный пенальти: Тете, 42.

"Шахтер": Шевченко, Додо (Шушко, 59), Бутко, Семенихин (Муравский, 53), Сиприано, Маркос, Крыськив (Приходько, 69), Бондаренко (Кобылянский, 69), Тете (Холод, 69), Коноплянка (Очеретько, 46), Борячук.

"Колос": Ситало, Зозуля (игрок на просмотре, 46), Максименко (Задоя, 46), Рябов (Парамонов, 46), Мигунов (Черноморец, 46), Милько (Ореховский, 46), Кизилатеш (Поздеев, 46), Костышин (Сорокин, 46), Ильин (Шамич, 31, Морозко, 46, Гыда, 76), Нехтий (Волков, 46, Хучбаров, 76), Кожушко (Лысенко, 46).

Удаление: Семенихин, 51.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, сколько Коноплянка заработает в "Шахтере".