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Свитолина - Уильямс: прогноз букмекеров на полуфинал US Open

четверг, 05 сентября 2019, 09:03
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5 сентября украинка Элина Свитолина встретится в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с американкой Сереной Уильямс.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Поединок начнется ориентировочно в 18:00.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является американская теннисистка. На победу Уильямс предлагается коэффициент 1,36. При этом победа Свитолиной оценивается коэффициентом 3,20.

СВИТОЛИНА - УИЛЬЯМС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Для будущих соперниц это будет шестая очная встреча. На данный момент американка ведет со счетом 4:1.

В предыдущих раундах US Open Свитолина прошла Уитни Осигве (США) - 2:0 (6:1, 7:5), Винус Уильямс (США) - 2:0 (6:4, 6:4), Даяну Ястремскую (Украина) - 2:0 (6:2, 6:0), Мэдисон Киз (США) - 2:0 (7:5, 6:4) и Йоганну Конту (Великобритания) - 2:0 (6:4, 6:4).

Ранее "Апостроф" публиковал видеообзор победы Свитолиной над Контой в четвертьфинале US Open.

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