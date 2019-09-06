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Чудовище победило красавицу: реакция фанатов на поражение Свитолиной на US Open

пятница, 06 сентября 2019, 10:32
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В пятницу, 6 сентября, поздней ночью украинка Элина Свитолина уступила американке Серене Уильямс в полуфинале открытого чемпионата США по теннису (US Open) - 0:2 (3:6, 1:6).

На поражение украинки титулованной сопернице фанаты отреагировали яркими комментариями в стиле "Чудовище победило красавицу". Вот самые красочные сообщения болельщиков.

"К сожалению, Чудовище победило Красавицу, стероиды и прочий тяжелый допинг одолел чистый теннис, а известная своими безумными выходками скандалистка-психопатка взяла верх над скромной сестрой-славянкой", - написал пользователь под ником alexei82.

"Против лома нет приема", - написал rubig.

"Позор мирового тенниса продолжился.. Когда за допинг накажут мужичка?" - написал anace.

"Нежная девочка против брутального истероида, под завязку заправившегося допингом, результат предсказуем", - написал пользователь под ником tinatin.

"СереГа вильямс за счет мужского характера зарешал", - написал dog69fart.

"Медведь Гризли неудержим", - написал SlavaZelenograd.

"Против стероидной королевы нет приема. Дико не люблю Серену по совокупности факторов. Ждем, когда она уже закончит карьеру. Элине спасибо за турнир, выше ожиданий отыграла", - написал Евгений Корчагин.

"Что тут говорить, монстр. Да еще, как то замялся скандал с допингом, а такому монстру, да еще под допингом, можно и до полтинника, шлемы рвать", - написал Кирилл Бондаренко.

"Не болельщик Свитолиной, но, в этом матче, против стероидной обезьяны был за нее", - написал agasfer.

"Да уж, это тупо монстр. Есть просто легенды типа Граф, Дэвенпорт, Навратилова, Хингис... А есть реальный монстр, который в 38 лет будучи так, немножко куском сала, (не в обиду персонал фанам) просто летает по корту", - написал BRITANEC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что возлюбленный Свитолиной проиграл в фантастическом четвертьфинале US Open.

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