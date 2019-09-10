Украина - Нигерия: прогноз букмекеров на товарищеский матч

10 сентября сборная Украины в товарищеском матче сыграет с национальной командой Нигерии. Встреча состоится 10 сентября в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Начало матча в 21:30.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом этого поединка. На победу "желто-синих" дается коэффициент 1,65. На успех нигерийцев можно поставить с коэффициентом 5,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

Украина и Нигерия сыграют между собой впервые в истории.

УКРАИНА - НИГЕРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ



В данный момент украинская команда лидирует в своей группе в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Сборная Нигерии является трехкратным чемпионом Африки. На недавно завершившемся первенстве африканского континента нигерийцы заняли третье место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч Украина - Нигерия обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата.