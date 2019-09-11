В Днепре фанаты спели легендарный хит про Путина: опубликовано видео

Футбольные фанаты спели легендарный хит про российского президента Владимира Путина во время товарищеского матча Украина - Нигерия (2:2), который состоялся в Днепре.

На видео отлично слышно, как болельщики поют: "Путин – ху*ло!"

Комментатор матча Андрей Столярчук в данный момент даже сделал паузу, предложив зрителям послушать стадион.

Матч с нигерийцами сложился для сборной Украины очень непросто. Африканцы открыли счет в начале матча, а затем сумели удвоить свое преимущество. Впрочем, во второй половине встречи украинские футболисты сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча и ушли от поражения.

Следующий матч сборная Украины проведет 11 октября на своем поле с Литвой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что протестующие в Грузии спели украинский хит про Путина.