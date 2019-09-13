Свитолина - Младенович - 1:2 результат матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в китайском Чжэнчжоу уступила французской теннисистке Кристине Младенович.

Элина Свитолина (Украина) - Кристина Младенович (Франция) - 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)

Между собой теннисистки играли во второй раз и сильнее вновь оказалась француженка.

Стоит отметить, что поединок с Младенович стал для Свитолиной вторым за день. Украинка должна была в четверг сыграть с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, но из-за дождя поединок был перенесен на пятницу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина вошла в топ-3 лучших теннисисток мира.