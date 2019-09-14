Карпаты - Ворскла: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

14 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Украины между львовскими "Карпатами" и "Ворсклой". Встреча состоится во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Карпаты" - "Ворскла".

Начало встречи в 17:00.

Главный арбитр - Игорь Пасхал. В качестве его ассистентов на линиях выступят Денис Марченко и Руслан Ермоленко. Резервный арбитр - Дмитрий Кутаков.

После шести туров "Ворскла" занимает седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав семь очков. "Карпаты" находятся на предпоследней, 11-й позиции, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 6-го тура чемпионата Украины.