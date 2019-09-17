Челси - Валенсия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Челси" и испанской "Валенсии" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 сентября.

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Абрахам

Запасные: Кабальеро, Гейи, Баркли, Пулишич, Педро, Жиру, Батшуайи

Валенсия: Силлессен, Гайя, Габриэл, Гарай, Васс, Черышев, Кондогбия, Парехо, Коклен, Гамейро, Родриго

Запасные: Доменек, Гомес, Диакаби, Коста, Торрес, Ли Кан Ин, Гедеш

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья - Хусейин Гечек.

"Челси" и "Валенсия" выступают в группе Н вместе с голландским "Аяксом" и французским "Лиллем".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболиста "Челси" жестоко избили.