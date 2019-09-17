Челси - Валенсия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Челси" и испанская "Валенсия". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают "Челси" фаворитом этого поединка. На победу английского клуба дается коэффициент 1,81. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 4,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,65.

Ранее команды сыграли между собой шесть встреч. "Челси" одержал три победы при трех ничьих.

ЧЕЛСИ - ВАЛЕНСИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ



После пяти туров "Челси", набрав 8 очков, занимает 6-е место в чемпионате Англии. "Валенсия" в первенстве Испании идет 13-й с 4 очками в активе после четырех туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.