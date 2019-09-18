Атлетико - Ювентус: стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанского "Атлетико" и итальянского "Ювентуса" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Сауль, Парти, Лемар, Коке, Фелиш, Коста

Запасные: Адан, Ариас, Фелипе, Льоренте, Эррера, Витоло, Корреа

Ювентус: Щесны, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Данило, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Роналду, Игуаин

Запасные: Буффон, Демирал, Рэмзи, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Дибала

Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный судья - Симен Мюлдер.

"Атлетико" и "Ювентус" выступают в группе D вместе с российским "Локомотивом" и немецким "Байером".

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов 17 сентября.