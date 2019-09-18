Шахтер - Манчестер Сити: онлайн видео голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов играют украинский "Шахтер" и английский "Манчестер Сити".

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Счет был открыт на 24-й минуте. Форвард гостей Рияд Марез добил в пустые ворота мяч, отскочивший от штанги. На 38-й минуте Марез ассистировал Илкаю Гюндогану, который увеличил разрыв в счете. Во 2-м тайме Габриэл Жезус вышел один на один с Пятовым и уверенно разобрался с голкипером, доведя счет до разгромного.

ШАХТЕР Донецк, Украина - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - 0:3 (0:2)

Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Жезус (76)

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