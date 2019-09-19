Бесхребетная команда: реакция болельщиков на старт Шахтера в Лиге чемпионов

18 сентября чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграл первый матч на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В первой игре турнира нового сезона "горняки" дома уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

В сети активно начали обсуждать поражение донецкого клуба.

В социальных сетях поклонники "Шахтера" пишут, что команда не выкладывалась на все 100%. В частности, некоторые из болельщиков "горняков" недовольны работой главного тренера команды.

Также люди выделяют игру отдельных футболистов, которые, по их мнению, должны покинуть команду в ближайшее время.

Отметим, что хорватское "Динамо" устроило грандиозную сенсацию в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб удивил в первом туре Лиги чемпионов.