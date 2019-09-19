Динамо - Мальме: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и шведского "Мальме" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Вербич, Родригес.

Запасные: Бущан, Фран Соль, Цитаишвили, де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

Мальме: Далин, Белимо, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Левицки, Баширу, Траустасон, Риекс, Кристиансен, Розенберг.

Запасные: Меличарек, Ларссон, Кнудсен, Молинс, Голл, Антонссон, Бергет.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Обслужит матч македонская бригада арбитров во главе с Александром Ставревым. В роли его ассистентов выступят Марьян Кировски и Деян Костадинов. Резервный судья - Димитар Мецкаровски.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Лиги чемпионов.