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Команда из Люксембурга сотворила футбольное чудо в 1-м туре Лиги Европы

пятница, 20 сентября 2019, 01:25
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В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы люксембургский "Дюделанж" на выезде сенсационно обыграл кипрский АПОЭЛ.

Гости открыли счет на 36-й минуте, отличился Синани. В начале второго тайма Бернье увеличил преимущество "Дюделанжа". Впрочем, киприоты вскоре перехватили инициативу и вышли вперед, забив три гола в течение четырех минут. Дважды отличился Павлович, еще один гол забил Де Винсенти. Казалось, что АПОЭЛ одержит победу, но "Дюделанж" не сдался и переломил ход матча. Сначала Штольц сравнял счет, а затем Синани забил победный гол, оформив дубль.

Во 2-м туре "Дюделанж" на своем поле сыграет с азербайджанским "Карабахом". АПОЭЛ на выезде встретится с испанской "Севильей". Оба матча состоятся 3 октября.

АПОЭЛ Кипр – "Дюделанж" Люксембург - 3:4 (0:1)

Голы: Павлович (54, 58), Де Винсенти (56, с пенальти) - Синани (36, 82), Бернье (51), Штольц (71)

АПОЭЛ: Белец, Матич, Иоанну, Меркис, Лукас (Жоаузинью, 46), Генцоглу, Де Винсенти (Эфрем, 76), Яколиш (Аль-Тамари, 46), Михайлович, Безяк, Павлович.

"Дюделанж": Жубер, Кирх (Лескуа, 63), Шнель, Бушуари, Гаро, Покар, Морран, Синани, Штольц (Колс, 90), Бернье, Менди (Лави, 67).

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские клубы жестоко унизили в Лиге Европы.

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