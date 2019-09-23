Худший старт за 25 лет: "Барселона" установила ряд антирекордов

Руководство "Барселоны" может уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Наставнику дали два матча, чтобы исправить ситуацию.

Как пишет местная пресса, если команда потеряет очки в ближайших двух турах чемпионата Испании с "Вильярреалом" и "Хетафе", то Вальверде покинет должность.

Интересно, что в пяти турах первенства страны каталонцы набрали лишь семь очков. Это худший старт команды за последние 25 лет.

В последнем матче "Барселона" проиграла "Гранаде" со счетом 0:2. Таким образом, каталонцы провели уже семь гостевых матчей без побед.

Вальверде руководит командой с 2017 года. На его счету два титула чемпиона Испании, а также он выиграл с "Барселоной" Кубок и Суперкубок Испании. Контракт наставника с клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" исправился в чемпионате Испании после провала в Лиге чемпионов.