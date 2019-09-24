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Сербия - Украина: видеотрансляция 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу

вторник, 24 сентября 2019, 20:25
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В матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу сборная Украины сыграет с национальной командой Сербии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Сербия - Украина.

Начало матча в 21:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что действующий чемпион континента сборная России сенсационно проиграла Словении и прекратила выступления на турнире.

Сербия становилась чемпионом Европы в 2011 году. Еще трижды сербские волейболисты завоевывали бронзовые медали. Лучшим достижением Украины является выход в четвертьфинал на нынешнем турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина победила Бельгию в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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