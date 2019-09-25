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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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УЕФА и ФИФА - мафия: в сети гневно отреагировали на финал Лиги чемпионов в России

среда, 25 сентября 2019, 10:50
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Украинские болельщики футбола отрицательно отнеслись к решению УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге.

"Окей, давайте абстрагируемся от политики. Даже без нее есть 1000 аргументов, почему решение - идиотское. Оно настолько кретинистическое, что у меня аж бомбит. УЕФА и ФИФА - мафия, которая издевательски перед всем миром крутит свои схемы".

"Да что же такое ??!!! Как они уже задрали этими москвами, сочами и петербургами на каждом шагу".

"Все предсказуемо до блевоты".

"Газпром - спонсор УЕФА во всех отношениях, очевидно".

"А как насчет бана российского спорта в международных соревнованиях, это на место проведения то есть не влияет"

"Баклан Арена рас, Баклан Арена дфа, Баклан Арена три, продана".

"Бакланы не развалят мокшанский стадион до финала?" - пишут пользователи.

Стоит отметить, что это будет уже второй финал Лиги чемпионов в России менее, чем за 15 лет. В 2008 году главный матч турнира состоялся в Москве на стадионе "Лужники".

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборной России грозит отстранение от чемпионата мира 2022 года из-за допингового скандала.

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