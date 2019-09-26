Свитолина - Риск: онлайн видео трансляция матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в китайском Ухане сыграет с американкой Алисон Риск.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Свитолина - Риск.

Начало встречи в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является украинка. На победу Свитолиной предлагается коэффициент 1,33. Успех Риск оценивается коэффициентом 3,40.

Это будет 4-й поединок между украинкой и американкой. В личных встречах лидирует Свитолина со счетом 3:0.

Победитель поединка в полуфинале сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина).

На данный момент 25-летняя Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA. 29-летняя Риск знаходится на 35-й позиции в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/8 финала турнира в Ухане Свитолина разгромила российскую легенду.