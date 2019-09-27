Европейский футбол на уик-энд: смотрите на "Апострофе" лучшие трансляции

В этот уик-энд в европейском футболе состоится ряд интереснейших матчей. "Апостроф" рассказывает, на что болельщикам, прежде всего, стоит обратить внимание.

Уже сегодня, 27 сентября, "Шахтер" попробует продлить свою победную серию в чемпионате Украины до 9 матчей. Остановить чемпионский ход "горняков" попробует "Ворскла". Начало матча - в 19:00.

ШАХТЕР - ВОРСКЛА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



В субботу, 28 сентября, "Карпаты" постараются реабилитироваться за вылет из Кубка Украины от "Ингульца" в матче чемпионата страны с "Колосом". Начало встречи - в 17:00.

КАРПАТЫ - КОЛОС: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



В этот же день в центральном матче всего европейского уик-энда встретятся мадридские "Атлетико" и "Реал". Матч лидеров чемпионата Испании начнется в 22:00.

АТЛЕТИКО - РЕАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

В воскресенье, 29 сентября, важный матч ждет киевское "Динамо". Встреча с "Днепром-1" в чемпионате Украины должна показать, вышла ли столичная команда из кризиса или ее трехматчевая победная серия была лишь временным успехом. Начало матча - в 17:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Роналду близок к невероятному антирекорду в Серии А.