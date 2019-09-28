Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций

В субботу, 28 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридскими "Атлетико" и "Реалом". Игра пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

АТЛЕТИКО - РЕАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридскими коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также столичное дерби Испании покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Между собой команды провели всего 177 матчей. В 92 случаях победу праздновал "Реал", 41 игра завершилась вничью и еще 44 встречи выиграл "Атлетико".

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" лидирует, набрав в 6 матчах 14 очков. "Атлетико" находится на 3-м месте, имея на очко меньше.

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