Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" на матч 7-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 30 сентября.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Туанзебе, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Погба, Перейра, Лингард, Джеймс, Рэшфорд

Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Фред, Мата, Матич, Гринвуд

Арсенал: Лено, Чемберс, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Гендузи, Джака, Торрейра, Пепе, Сака, Обамеянг

Запасные: Мартинес, Мэйтленд-Найлс, Холдинг, Себальос, Уиллок, Нелсон, Мартинелли

Обслужит матч арбитр Кевин Френд. В качестве его ассистентов выступят Скотт Леджер и Ричард Уэст.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 7-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед".