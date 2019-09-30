Украинская чемпионка поделилась радостным событием после случившегося ЧП

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе Юлия Ткач сообщила, что ее украденный автомобиль нашелся.

О радостном событии спортсменка сообщила сегодня, 30 сентября, в Facebook.

"Машина нашлась!!! ️Я просто не верю своим глазам! Я так рада. Бесконечно благодарна человеку, который помог найти автомобиль! Больше спасибо! Спасибо всем вам за переживания, поддержку и помощь!!! Спасибо за распространение информации и публичную огласку!!! Вы настоящие друзья и никогда не оставите в беде. Спасибо, что вы у меня есть", - написала Ткач.

Напомним, Ткач выиграла золотую медаль Европейских игр этого года в вольной борьбе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 4 августа в Днепре 34-летняя женщина повредила замок одного из гаражей и угнала автомобиль Audi A6.