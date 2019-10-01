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Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

вторник, 01 октября 2019, 10:30
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1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и украинский "Шахтер". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

АТАЛАНТА - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу итальянского клуба дается коэффициент 1,80. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,20. Ничья оценивается коэффициентом 3,75.

АТАЛАНТА - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В данный момент "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы С, не набрав ни одного очка. "Аталанта" находится на последней, 4-й позиции, также не имея набранных баллов в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" крупно уступил "Манчестер Сити", "Аталанта" разгромно проиграла загребскому "Динамо".

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